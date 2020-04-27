全台吞呼吸器訂單飆太兇 遭列警示股

觸控模組廠全台（3038）今（27）日因股價波動劇烈，列為警示股，今年3月每股純益0.06元，較去年同期衰退57%。全台近期因打入美系呼吸器客戶供應鏈，股價從底部11.7元，一路狂漲至今日收盤價19元，漲幅高達62%。

據悉，全台大客戶是美國抗疫國家隊大型汽車公司，該美系客戶本身的汽車空調產線具有生產呼吸器的能力，因此正積極尋找具備醫療認證的觸控模組供應商，而全台在另一家客戶引薦下，順利進入美國抗疫國家隊供應鏈。

全台指出，一般標準型觸控模組的毛利率約20%，而呼吸器專用的觸控模組毛利率則高達30%，因此能順利接到此訂單，對公司獲利表現有實質的幫助，現階段也正積極調配產能，出貨給美系大客戶。

除呼吸器外，全台在病房照護、注射幫浦等應用的觸控模組訂單也都大幅成長，估計今年醫療產品營收比重將增至二成以上。全台表示，公司醫療產品去年營收比重約15%，而今年從訂單狀況預估，醫療產品營收貢獻將拉高到20%以上，加上平均毛利率較高，有助於業績表現提升。

展望未來，法人預估，全台受惠急單，4月起營收將顯著成長，本季營收有機會雙位數季增，而毛利率因產品組合調整，預料會優於往年同期，今年整體業績表現樂觀。