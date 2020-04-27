三大法人買超212.2億元 這五檔外資買最多
台股今（27）日開高走高，終場加權指數上漲219點收10,567點，三大法人合計買超212.2億元，其中外資反手大買、買超168.6億元，投信買超8.5億元，自營商買超35億元。
從三大法人買超個股來看，1.元大滬深300正二（00637L）5.6萬張，2.群創（3481）5.4張，3.新光金（2888）2.1萬張，4.華邦電（2344）1.2萬張，5.友達（2409）1.2萬張。
從外資買超個股來看，1.群創（3481）5萬張，2.元大滬深300正二（00637L）2.3萬張，3.新光金（2888）2.1萬張，4.華邦電（2344）1.1萬張，5.仁寶（2324）0.9萬張。
從三大法人賣超個股來看，1.富邦VIX（00677U）8.5萬張，2.元大台灣50反一（00632R）4.1萬張，3.聯電（2303）1.8萬張，4.元大S&P石油（00642U）1萬張，5.中信金（2891）0.7萬張。
從外資賣超個股來看，1.富邦VIX（00677U）6.8萬張，2.聯電（2303）2.4萬張，3.中信金（2891）0.7萬張，4.台泥（1101）0.4萬張，5.景碩（3189）0.1萬張。
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