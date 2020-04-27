三大法人買超212.2億元 這五檔外資買最多

台股今（27）日上漲近200點，站回10,500關卡，且成交量能放大，盤面各類股指數齊揚，防疫概念股也持續強勢，康那香（9919）、高端疫苗、寶齡富錦與恆大等再度攻上漲停，成為盤面焦點。法人表示，相關族群在操作上，可逢低承接、不要追高。

2020-04-27 13:23