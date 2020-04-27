外資終止連四賣 買超最愛這十檔

台股今(27)日開高走高，三大法人合計買超212.28億元，外資終止連四賣轉為買超168.64億元，統計買超前十大個股，群創(3481)獲外資買超50,238張居冠；另外，台積電獲外資買超8,460張。

台股今日以10,407.49點開高後一路衝高，蘋概三王、台塑四寶齊漲，國巨強漲，加上防疫概念股續揚，推升大盤指數開高走高，終場收10,567.27點，大漲219.91點，漲幅2.13%；三大法人買超212.28億元，外資買超168.64億元，投信買超8.57億元，自營商買超（合計）35.07億元。

外資終止連四賣，轉為買超，買超前十大個股依序是群創、元大滬深300正2、新光金、華邦電、仁寶、開發金、台積電、台新金、兆豐金。

台積電第1季合併營收3,106億元，毛利率51.8%，營業利益率 41.4%，稅後純益1,169.87億元，創歷史新高，稅後純益率 37.7%，每股純益4.51元；預估第2季合併營收101~104億美元，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間；今年美元營收預估約年增14~19%。

台積電今日以298元開高，一度拉升至298.5元，再度朝300元叩關，終場收在298元，上漲4元，漲幅1.36%，市值增加1,037.21億元，外資轉為買超8,460張，投信買超132張，自營商買超217張，合計三大法人買超8,809張。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股從基本面來看，由於疫情在歐美地區持續延燒，封城對全球消費市場影響未除，消費性電子產品受到影響尤深，但因疫情造成的居家辦公風潮，同時也使伺服器及筆電產品短線上受到注目。

展望後市，廖哲宏指出，雖台股從上月的波段低點中走出，但目前投資氣氛仍偏向保守，未完全轉向樂觀。建議可持續觀察疫情發展，並關注符合中長線趨勢的產業及族群，在出現拉回機會時逢低布局，持續參與。