蘋概股衝鋒台股收漲219.91點 三大法人買超212.28億
台股今（27）日開高走高，一度衝達10,578.96點，三王領軍蘋概股上攻，指數終場以10,567.27點作收，上漲219.91點，成交量1,768.07億元；三大法人買超212.28億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.64億元，投信買超8.57億元，自營商買超（合計）35.07億元，其中自營商（自行買賣）買超12.35億元，自營商（避險）買超22.72億元。
台股今日以10,407.49點開高後一路衝高，蘋概三王齊漲，台積電收298元，漲幅1.36%，股王大立光收3,860元，漲幅3.2%，鴻海收74.9元，漲幅1.49%，台塑四寶齊揚，國巨強漲，防疫概念股續揚，推升大盤指數開高走高，一連突破10,400點、10,500點關卡，收在10,567.27點，漲幅2.13%。
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