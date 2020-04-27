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台股開高走高 終場大漲219點收10,567

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
受美股向上反彈，今（27）日台股開高後持續走高，大漲219.91點，收在10,567.27點，成交量1,768.07億元。圖／聯合報系資料照片
受美股向上反彈，今（27）日台股開高後持續走高，大漲219.91點，收在10,567.27點，成交量1,768.07億元。圖／聯合報系資料照片

受美股向上反彈，今（27）日台股開高後持續走高，大漲219.91點，收在10,567.27點，成交量1,768.07億元。

亞洲股市今日午盤表現亮眼，日股、韓股、港股均開高走高，日股上漲2.16%，表現最強勢，港股上漲1.61%，韓股則是上漲1.61%，陸股上證開高震盪後回彈，上漲0.62%。

今日的強勢表現有橡膠、光電、塑膠類，其中以橡膠類漲幅逾4%，漲幅最大，正新上漲逾7%，華峰上漲逾5%，而光電和紡織類緊追在後；光電類：光鋐亮燈漲停、惠特上漲逾8%、友達上漲逾6%；塑膠類：恆大、三芳均亮燈漲停，台塑四寶則以南亞表現最亮眼，上漲逾4%。

觀察台灣50成分股表現，終場均收紅，蘋概三王台積電上漲1.36%，鴻海則是上漲1.49%，大立光上漲3.21%，而其餘權值股國巨亮燈漲停，表現最亮眼，聯發科上漲逾6%，豐泰上漲逾5%。

法人表示，國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，短線上陷入高檔整理，尤其美國重量級科技股將陸續面臨財報公布，預期短線上進入高檔震盪機會較大，至於台股操作上，現階段建議選股不選市，操作上勿過度追高，挑選疫情受惠股或下半年回溫的產業，等量縮拉回逢低布局做短線操作。選股方向可留意被動元件、LED、食品、生技、高殖利率股。

光電 台股

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