逐筆交易上線 三竹開發行動載具「閃電下單」功能

逐筆交易上線後，三竹資訊（8284）今（27）日宣布，已於行動載具開發全新功能「閃電下單」，相較過去下單時須切換許多頁面，現在只要兩個步驟即可完成交易；三竹同時推出股市版即時聊天室「三竹IM（Instant Messenger）」，投資人可和營業員講悄悄話，讓交易更方便、更簡單。

台股3月23日啟動逐筆交易，隨到隨撮的新下單模式，提升交易速度和資訊透明度；然而，逐筆交易上線一個月來，許多保守投資人擔心不習慣逐筆交易系統，錯過目標價格又不敢任意下單，少賺一筆。

三竹為了跟上快速的交易步調，配合證交所推出逐筆交易系統的同時，積極研發有利投資人下單的新系統。三竹認為，越簡單的介面和操作方式，投資人才能直覺下單，「閃電下單」應運而生，簡化投資人的交易流程。

三竹提到，投資人過去下單的步驟繁瑣，得先進入報價畫面，再點選至下單畫面，才能設定必要條件（買賣、張數等等），確認後才算完成；未來只要進入券商版下單系統的「證券閃電下單」，就能設定必要條件，在買賣最佳五檔價位點選欲交易價格，同一介面、兩個步驟完成下單，委託成交資訊即刻「全都露」，跟上逐筆交易的速度。

三竹指出，「閃電下單」還可以一鍵刪除多筆委託單，方便投資人在股價瞬間波動時快速刪單，以免買到不好的價位，而系統也能鎖住畫面，以防投資人誤觸下單區。三竹表示，台新證券為首發者，功能即將上線，富邦證券及華南期貨等公司也已與三竹成為合作夥伴。

不過，仍有謹慎的投資人擔憂交易價格不佳，也對下單沒信心，希望在盤中與營業員交流。對此，三竹推出股市交易的即時聊天室「三竹IM」，投資人可在交易APP中單獨與營業員討論股票，或和其他有志一同的投資人聊天，對話內容不外流，同一介面透過「#」搭配股票代號，帶出即時股價就能直接下單。

三竹認為，「三竹IM」提供投資人即時諮詢營業員相關資訊，拉近券商與投資人的距離，券商和投資人一對一或一對多互動行銷，不限時間服務客戶，也沒有聊天則數限制。