13檔復仇成功 攻高

台股3月中下旬反彈逾2,000點後，目前陷入高檔震檔，不過，盤面上計有信驊（5274）、富邦媒、南六等13檔，在這波反彈中不僅一舉收復先前失地，股價更領先創下歷史新高，成為盤面上的強勢指標。

新冠肺炎疫情全球蔓延、國際油價崩跌，影響全球金融市場第一季劇烈震盪，台股第一季最低跌至8,523點後展開反彈行情，最高反彈至10,710點，目前指數在高檔震盪整理，靜待多頭重啟攻勢，延續反彈格局。

儘管疫情衝擊全球經濟，也因此改變人類生活模式，除了因疫情受惠的口罩、額溫槍、疫苗等防疫概念族群外，鎖國、封城也帶起遠距辦公、居家辦公、網路購物、遊戲等需求，讓相關概念股股價脫穎而出。

根據CMoney資料統計，截至4月24日，盤面上包括凌網、是方、信驊、恆大、申豐、富邦媒、南六、豪展、進泰電子、瑞基、欣泰、愛普、台康生技等13檔，此波反彈中不僅率先收復先前失地，更一舉創下歷史新高。

信驊受惠雲端大廠大舉增加資本支出來建置資料中心，而疫情又帶動遠端辦公，使得BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨大增，今年第一季營收再度改寫單季新高，是方也是遠端辦公下的受惠者。