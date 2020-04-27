防疫股多檔亮燈 法人：可低接別追高

台股今（27）日上漲近200點，站回10,500關卡，且成交量能放大，盤面各類股指數齊揚，防疫概念股也持續強勢，康那香（9919）、高端疫苗、寶齡富錦與恆大等再度攻上漲停，成為盤面焦點。法人表示，相關族群在操作上，可逢低承接、不要追高。

全球新冠肺炎病故人數截至上周六（25日）突破20萬，確診病例超過291萬人，已擴散至193個國家地區。外媒報導，全球確診人數預料未來幾天就會突破300萬大關，病故人數在過去十天持續每天增加3%~4%，但和4月初相比增速已減緩。

儘管新冠肺炎疫情增速趨緩，不過，在新冠肺炎的解藥或疫苗問世之前，抗疫概念股依舊備受矚目，今日盤面上快篩試劑跑在製劑、疫苗之前，受惠利多消息，台康生技、寶齡富錦、亞諾法等漲幅超過9%，快篩試劑可望在5月起，陸續搶入市場，帶動相關公司股價表現。

另外，口罩與防護衣相關供應鏈則為恆大與康那香股價也持續強勢；疫苗的高端疫苗也維繫強勢表現，相關公司都在積極投入開發中。

展望後市，法人說，防疫概念股則以短線操作為宜，逢低承接，不要追高。