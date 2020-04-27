生華科再傳喜訊股價攻上漲停

全球都在找藥來治療新冠病毒，生華科（6492）今天再傳喜訊，IRA-USU團隊僅僅選出3個具強大療效抗新冠病毒的潛力藥物，來自台灣生華科的新藥Silmitasertib雀屏中選，鞏固下一階段試驗的基礎，今天盤中股價再度攻上漲停，來到75.2元。

生華科今天表示，新藥CK2抑制劑--Silmitasertib（CX-4945），在最新發表、由美國猶他州立大學抗病毒研究所（The Institute for Antiviral Research , Utah State University, IRA-USU）進行一項抗新冠病毒（SARS-CoV-2）潛力藥物之篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中脫穎而出。由於這項體外實驗是直接以新冠病毒感染人體細胞觀察分析，方法先進精確，無疑正式宣告生華科有機會打進全球抗新冠病毒大聯盟。

對此，生華科總經理宋台生博士表示：這項美國猶他州立大學抗病毒研究所最新實驗結果，對我們感覺就像是轟出全壘打！因為這是生華科新藥Silmitasertib第一次直接在Covid-19 （SARS-CoV-2）所展現之高效性。此外，IRA-USU團隊已經開發出特殊的基因轉殖改造之倉鼠動物模型可被人類病毒包括新冠病毒（Covid-19）感染以測試藥物之效益，我們深切期待Silmitasertib接下來在動物和人體的臨床試驗有更進一步的結果。

美國猶他州立大學抗病毒研究所（IRA-USU）設有生物安全三級實驗室，為美國國衛院NIH之經費長期合作資助之抗病毒實驗室，致力於多種人類病原性病毒的抗病毒藥劑和疫苗研究，也積極參與FDA核准多項抗病毒藥物的臨床前開發，包括大家熟知的克流感。在新冠病毒於全球失控，已經造成逾290萬人感染、超過20萬人死亡之際，IRA-USU的科學家透過人工智慧深度學習探索平台，啟動這項抗病毒藥物及化合物對新冠病毒的有效性篩選實驗。

IRA-USU團隊以人類腎臟皮質上皮細胞和支氣管上皮細胞,，在感染後96小時運用共軛高通量顯微鏡拍攝藥物對被病毒感染後之細胞形態（morphology）變化，將其形態掃描並由深度學習演算法分析，該項研究結果指出，Silmitasertib除展現對病毒控制優異有效外，也不會造成細胞病變。此研究進一步稱Silmitasertib為高度專一性CK2蛋白激酶抑制劑，透過加速SG（Stress Granule）應激顆粒的形成，可強化宿主細胞抗病毒環境；另外CK2抑制劑同樣也具抑制SARS病毒核衣殼在宿主細胞內的生成。