大南港案開標預熱 國揚亮燈漲停

營建類股今（27）日股價相較大盤強勢，盤中類股指數2.43%，個股普遍走揚，其中三發地產（9946）、國揚（2505）更爆量亮燈漲停。

國揚目前盤面上坐擁大南港案題材，近月來股價陡升，今天爆量逾7800張，來到漲停價位。大南港案7500坪土地預計5月初即將公開標售，國揚持股4成，若該案順利標脫，將挹注第2季業外表現。大南港另一股東工信（5521）今天股價也上漲9%，成交量同樣暴增3400張。

三發地產今年禍不單行，年初爆發家族鬥爭事件以來，董事長及總理理人事大換陣，負責查核作業的安侯建業會計師3月更對2019年合併財報出具保留意見，隨後股票被打入全額交割股。三發地產上週五（24）日公告，更正且重編後的財報，會計師已出具無保留意見報告。

三發地產今天開盤後隨即衝上漲停價位，中間雖一度被打開，但迅速回漲至漲停，盤中成交量近1500萬張，為近月來最高。

其他表現較好的營建股還有昇陽（3266）、上曜（1316）、興富發（2542），均上漲超過8％。