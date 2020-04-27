日系外資憂兩大風險 調降穩懋評等、目標價砍到200元

日系外資最新報告點出穩懋（3105）下半年恐將面臨兩大風險，一是庫存修正，另外則是美國恐再對華為祭出禁令，預估穩懋下半年營收恐將較去年同期下滑，投資報酬率蒙上陰影，決定調降評等，由原先買氣大降至減碼，目標價更是由370元一口氣降至200元。

日系外資表示，穩懋下半年營收表現受兩大因素影響，其中，華為的部分，因從去年起提高功率放大器庫存，且由亞洲供應商供貨，因此墊高去年下半年基期，穩懋去年下半年來自華為的營收約達20%，如果美國進一步祭出對華為的限令，恐將衝擊穩懋下半年營收表現，將較去年同期減少。

另外，日系外資指出，穩懋大客戶Avago未拿下5G iPhone功率放大器商機，加上高通功率放大器市占流失，恐將造成委外訂單放緩，將對穩懋下半年的營收表現造成影響。

日系外資調降穩懋2020年、2021年每股盈餘預估分別達12.62元、13.44元，降幅約8~9%，擔憂穩懋下半年的庫存修正風險，恐將讓投資報酬率蒙上陰影，決定調降評等至減碼，目標價大砍到200元。

穩懋上周五遭三大法人同步賣超，其中外資賣超1,223張，投信賣超381張，自營商賣超84張，合計三大法人賣超1,688張，今(27)日早盤以251元平盤開出，股價雖一度翻紅拉升至254.5元，可借不敵賣壓再翻黑，盤中跌幅0.79%。