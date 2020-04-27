亞弘電6月9日股東會 擬每股配息2.5元

小家電及音訊廠亞弘電（6201）6月9日股東會， 擬每股配息2.5元，將全面改選七席董事。

今年第1季每股純益（EPS）0.19元，受到疫情影響。展望第2季，亞弘電指出，電子音訊（專業音樂設備—電子琴/電子笛/電子鼓/控制器）與健康家電產品（額溫槍及體脂計），在宅經濟的影響下，目前較不受影響，但仍需觀察疫情對後續消費市場的衝擊。

因為歐美疫情仍持續中，小家電的部份客戶已將部份訂單延後交期。另在歐洲出貨點由於封城關係也無法收貨，只有少數地點可收，因此，訂單數量也有受到影響。

去年亞弘電營收32.35億元，稅後純益（EPS）2.4億元，每股純益2.69元。

亞弘電表示，今年維持高盈餘配發率的股利政策，董事會擬對去年盈餘配發每股2.5元的現金股利，配發率92.9%，這也是連續三 年配發率都達九成以上，殖利率超過7%。