錢櫃林森店惡火 股價失百元且拖累好樂迪下跌
錢櫃（8359）林森店惡火釀禍，今（27）日早盤跳空開低，以94.5元開出，一度下探至87.4元，重挫逾12%，盤中跌幅縮至4.19%，錢櫃重挫同步拖累好樂迪開低，早盤一度下滑至57.2元，盤中跌幅收斂。
針對林森店失火事件，錢櫃昨日下午重大訊息公告表示，子公司迪廣在上午11時發生火災，造成民眾傷亡，本公司深感悲痛及歉意；目前火勢已經撲滅，由於相關起火原因尚待調查，未來將配合消防單位調查處理，惟目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，負起應負之責任。
錢櫃表示，林森店將停業待現場調查估算財產損失，該門市第1季營業額約占合併營收8.8％；該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，因此尚無法確認保險理賠金額。
錢櫃林森店失火造成民眾傷亡，今日股價以94.5元開低，一度下探至87.4元，一度拉升至97.7元，盤中跌幅3.89%；好樂迪早盤也開低，以57.3元開出，一度下滑至57.2元，盤中跌幅收斂至0.16%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言