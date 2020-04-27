錢櫃林森店惡火 股價失百元且拖累好樂迪下跌

錢櫃（8359）林森店惡火釀禍，今（27）日早盤跳空開低，以94.5元開出，一度下探至87.4元，重挫逾12%，盤中跌幅縮至4.19%，錢櫃重挫同步拖累好樂迪開低，早盤一度下滑至57.2元，盤中跌幅收斂。

針對林森店失火事件，錢櫃昨日下午重大訊息公告表示，子公司迪廣在上午11時發生火災，造成民眾傷亡，本公司深感悲痛及歉意；目前火勢已經撲滅，由於相關起火原因尚待調查，未來將配合消防單位調查處理，惟目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，負起應負之責任。

錢櫃表示，林森店將停業待現場調查估算財產損失，該門市第1季營業額約占合併營收8.8％；該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，因此尚無法確認保險理賠金額。

錢櫃林森店失火造成民眾傷亡，今日股價以94.5元開低，一度下探至87.4元，一度拉升至97.7元，盤中跌幅3.89%；好樂迪早盤也開低，以57.3元開出，一度下滑至57.2元，盤中跌幅收斂至0.16%。