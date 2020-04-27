金管會：疫情尚未受控 限空令暫不解除

台股回穩，市場關注有條件平盤以下禁止放空措施何時解除，金管會主委顧立雄今（27）日表示，要再觀察，整個疫情尚未受到控制，金管會會隨時滾動檢討。

金管會在3月19日祭出救市措施，有條件「禁止平盤以下放空」，當日收盤價跌幅達3.5%以上，隔天禁止平盤以下放空。

由於近來台股相對回穩，金管會這項限空令是否如期執行三個月？顧立雄表示，隨時滾動檢討。

台股現在穩了，還需要如期執行三個月嗎？顧立雄說，再看看，因整個疫情還沒有受到控制。

此外，壽險保單責任準備金利率調降何時決定？顧立雄說，保險局還沒報上來，目前還在研議中。

對於壽險業持有債券是否面臨違約率、流動性風險？顧立雄表示，這部分還好，債市、股市4月開始又回溫了。

至於壽險業淨值是否已回升？顧立雄說，4月不會比3月差，3月比較差，但4月還可以。