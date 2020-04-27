大盤彈逾2,000點 留意反向ETF、原油以及黃金

大盤從低點已經反彈2,000點，期貨分析師林昌興指出，雖然新冠肺炎疫情已經減緩，但金融市場對於下半年的經濟衰退還是相對悲觀，投資人可由三大方向觀察：反向ETF、原油以及黃金。

1. 投資人搶進反向ETF

雖說台股花了一個月的時間從8,523點強力反彈到10,710點讓空方節節敗退，但市場對於下半年的能見度可說是瞎子摸象各自表態。

目前大盤關鍵水位落在反彈後的月線支撐和季線壓力之間，短線仍屬於震盪格局；就大型ETF籌碼來說，可以看到台灣50（0050）的融資一路降低，三大法人在4月17日高檔還加碼買進作多；反之，元大台灣50反1（00632R）的融資卻一路增加創新高，剛好跟自營連續賣超反著做，從這兩個跟大盤相關的ETF解讀，短線應該還有高點。

2. 原油溢價越來越大

上周5月小輕原油的-37.63美元的負值結算震驚全球，雖說國內市場ETF交易出現虧損，尚不致於斷頭翻負，但是兩檔正向ETF溢價價差卻越來越大，當6月輕原油期貨上周一（20日）斷頭下殺時，隔天開盤的元大S＆P原油正2（00672L）跌幅不大，還逆勢收紅，就是許多投資人因為金管會暫緩該ETF下市，讓人不願意停損出場，更等待原油反彈的機會。

不過，等到上周五收盤時，卻出現00672L淨值0.54元與收盤價2.59元有379.63%的溢價價差，也就是說，市場價格是真實價值的四倍多，因此，短線完全不建議透過正ETF來抄底。

3. 黃金抗通膨發威

如果讓投資人黃金原油二選一，那麼大部分的人應該挑價格便宜的原油，而金融市場有趣的地方就反映在此，當聯準會無限量QE拯救金融市場的同時，也一併打開美元購買力減弱，通貨膨脹必定上升的未來景象。

也因此，股市反彈的當下，不買股票的投資人把現金轉進黃金ETF囤積（包含實體黃金和黃金ETF），如果本周出現黃金期貨跌破1,700美元整數關卡，測試月線支撐時，就是建立黃金ETF多方部位的好機會，可當做避險工具的重要一環。