美股止跌反彈 台股開盤上漲60.13點
受美股上周五反彈影響，今（27）日台股開盤10,407.49點，上漲60.13點。
觀察今日亞洲股市早盤，日股、韓股均開高走高，日股上漲293點或1.52%，韓股上漲13點或0.71%，表現不錯。
上周五市場籌碼面部分，三大法人合計賣超54.4億元。其中外資賣超56.8億元，投信買超6.45億元，自營商賣超4.06億元。
資券變化方面，融資增10.27億元，融資餘額為1042.71億元，融券2.14萬張，融券餘額為81.98萬張。外資台指期部位，多單加碼636口，淨多單部位37274口。借券賣出金額為33.26億元。
法人表示，綜合以上，在油價止穩反彈之後，近期則是要關注預計 4 月下旬公布的瑞德西韋針對全球新冠肺炎重症病患的試驗結果，短線加權指數在未有其他多空消息面影響下，預估將在 10000~10700 區間震盪。
選股部分，電子股部份基地台、NB 族群短線營收較為明確優於其他消費性電子，生技族群包括額溫槍、防護衣等則是疫情延續全球需求若渴，訂單展望強勁，同樣可以留意，其他如高現金殖利率、20Q1 財報業績及法說會行情等皆可以作為篩選方向。
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