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分析師：心理壓力浮現、避險操作增加 本周留意修正行情
上周台指期受到國際油價的影響，周二出現跳空大跌，由於系統風險的衝擊，盤中大跌一度超過300點，增加了上周高低點的震盪幅度，除了上周二出現較大的行情之外，其他交易日多為震盪且狹幅的漲跌做收。分析師認為，從籌碼面來看，內外法人對台指期高檔相對溫和保守，不利台指期向上挑戰。
期貨分析師表示，從台指期的籌碼變化上來看，上周外資整體的未平倉量37,000多口，無法突破40,000口多方攻擊水位，很明顯的看出多方動能萎縮，再配合解析本土法人的操作，就前五大交易人空方未平倉口數大於多方超過12,000口以上。而觀察至前十大交易人的未平倉量，整體的布局上，空方的留倉口數超過多方4,000多口。
再從選擇權的籌碼變化來觀察，從月選擇權的買賣權最大未平倉量上，分別落在買權履約價11,000及賣權履約價10,000有萬口以上的留倉量，市場上的預期萬點關卡，下方的支撐除了心理關卡之外，就是履約價9,800有第二大的未平倉量來做支撐。另外在各個履約價的序列上，買權的未平倉量從10,300開始向上延伸，幾乎超過賣權的未平倉量，可見上方壓力相對沉重。
分析師表示，本周須留意美國將進入超級財報周， S&P500的成分股裡將超過140家公布財報，其中包括蘋果等重量級的公司，投資人預期財報將難以承受疫情帶給業績的衝擊，台積電的走勢將可能受到拖累，連帶大立光等蘋果概念股將難以倖免，目前台指期已反彈超過50%，心理壓力漸漸浮現，避險操作增加，留意修正行情。
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