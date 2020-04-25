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14檔超會賺 亂世強中強
台股指數上檔壓力沉重，但晶電、南六等14檔不怕亂流照樣賺的強勢股，熱錢買不停，領先大盤收復失土並締造上漲佳績，扮演突圍大盤盤局的強中強指標。
統一投顧董事長黎方國指出，經濟預測機構紛紛下調台灣經濟成長目標，企業財報浮現疫情壓力，台股難有突破反彈，所幸國安基金護盤，市場游資充沛，下檔有強支撐，投資掌握區間操作。
大盤震盪之際，晶電、晶技、禾伸堂、南六、是方等14檔超旺股，基本面看俏，不僅領先大盤收復3月6日起跌點還翻漲超過一成，強勢擊退亂流。
黎方國表示，強勢股包括一、持續旺的防疫概念股，因疫情預期延燒下半年；二、居家辦公概念股，伺服器、視訊、遠距教學等需求持續大增；三、斷鏈帶旺的漲價概念股，受惠產業供應鏈重整。
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