14檔超會賺 亂世強中強

媒體報導，美國吉利德科學公司（Gilead）備受外界關注的抗病毒實驗藥物瑞德西韋（remdesivir），在中國大陸的一項臨床實驗中，未能改善新冠肺炎患者的病情，衝擊投資人對於新冠肺炎藥物的期望，全球股市24日盤中漲跌互見，台股瑞德西韋概念股台耀、中化生也同樣受到影響。

2020-04-25 01:01