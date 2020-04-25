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股海自由行／塑化上游 價值優勢漸浮現

經濟日報 / 李鎮宇

台股本波反彈25%，回補前波因為新冠肺炎疫情下跌段的六成，指數逐漸進入深水區，加權指數接近季線10,709點、半年線11,226點與年線10,973點反壓區。新冠疫情尚未完全解決，又進入美股財報季及台股法說會期間，仍存在不確定性因素，指數轉為區間震盪走勢，盤勢將由題材族群輪動，如Mini LED、新款iPhone SE、生技、被動元件等等。

近期投資人最關注的焦點在原油期貨，分成近月、遠月來看，本周剛到期的西德州5月原油期貨，日後將為世人所記得的是一日跌306%至-37.6美元/桶，創下歷史紀錄。原油期貨結算交割前夕，原油ETF等被動操作資金有換倉需求，需平倉近月期貨多頭部位，回補遠月期貨多頭部位，但肺炎疫情未除、產油國猛打油價戰爭致油市不振，短線市場做多意願偏低，流動性不佳致近月原油期貨一路下跌，最終竟跌至負值。

由於西德州原油期貨以庫欣盆地為主要交割地，該地儲運相關設施相較海外他地運載量較低，不若布蘭特原油期貨有海上、港口等諸多地點可選擇交割，5月西德州原油期貨打到負值，凸顯美國原油庫存壓力偏高，期貨多單持有者寧以負價格平倉，而不願持有一桶原油。

觀察遠月原油期貨跌幅相對較輕，研判近幾日油市波動偏高多為技術性因素影響，市場對中期油價反彈期待仍存，期待後續油商加速削減資本支出、降低產量，而美國近期確診和死亡增速放緩，中期原油需求面有望回穩，供需有改善空間。

近期油價驟跌多因交易因素，反而能源股股價較具參考意義。油價破底之際，能源股卻已遠離3月底的低點。設備大廠斯蘭卜吉日前表示，將有更多油企擴大削減資本支出，且頁岩油企已解僱將近9,000人，大型原油探勘商康菲石油則主動宣布大幅減產30%。

油商加速削減資本支出、關閉油井，配合產油國5月起減產，後續接近年中若疫情初步見高峰、各國經濟解封，油價反彈動能將漸增，中期反彈空間可期。企業持續調整體質，中期原油供需有改善空間，能源股包括台股塑化上游價值優勢浮現，逢回可分批布局。

美國科技股財報方面，英特爾因伺服器需求強勁，整體雲端業者在上半年需求強勁，高於公司預期，動能可望延續至下半年。英特爾對10奈米產品保持樂觀，新製程節點10奈米產品線如Ice Lake與5G基站SoC，需求超出預期。

我們認為，雲端資料中心建置需求仍旺，緯穎為最純伺服器受惠股，其兩大客戶臉書與微軟貢獻公司約95%營收，比起同業大客戶集中度高，且又以白牌伺服器攻進高速成長的大型雲服務提供者市場；英特爾預計今年第4季推出新伺服器處理器搭載新平台，預計將掀起一波伺服器更新需求，因此將助益勤誠伺服器機殼營收表現。（作者是台新投顧總經理）

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