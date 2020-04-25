瑞德西韋臨床實驗傳受挫 台概念股受影響

經濟日報 / 記者黃淑惠潘乃欣、編譯葉亭均／綜合報導

媒體報導，美國吉利德科學公司（Gilead）備受外界關注的抗病毒實驗藥物瑞德西韋（remdesivir），在中國大陸的一項臨床實驗中，未能改善新冠肺炎患者的病情，衝擊投資人對於新冠肺炎藥物的期望，全球股市24日盤中漲跌互見，台股瑞德西韋概念股台耀、中化生也同樣受到影響。

台耀昨日與陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院簽訂合作備忘錄共組防疫聯盟，未來聯盟將協助提供法律協助，協助該藥獲得授權量產，台耀也透露，已完成168公克瑞德西韋。儘管抗疫藥物有新進展，不過股價仍不敵利空，與中化生都出現重挫走勢。

目前新冠病毒潛在治療藥物中多達數十種，瑞德西韋是其中之一，由於世界衛生組織（WHO）意外把研究結果發布到一個幫助追蹤新冠肺炎療程的網站上，之後這篇摘要被迅速移除，但英國金融時報與醫療新聞網站Stat都報導了摘要細節。

金融時報指出，這項在中國大陸進行的臨床實驗顯示，瑞德西韋未能改善患者病情，也未減少血液中的病原體數量。研究員共研究237名病患，提供藥物給158人，再比較與其他79人的進展；彭博資訊與路透報導，報告顯示，這兩組患者的死亡率接近，使用瑞德西韋患者的死亡率為13.9%，接受標準治療的患者死亡率為12.8%。

死亡率 肺炎

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