投信4月來買超175.05億 這十檔最吸金

台股今(24)日收在10,347.36點，下跌19.15點，周線翻黑，周跌幅2.36%，統計三大法人則是呈現外資賣、投信買的對作情況，本周投信合計買超10.53億元，累計4月來則是買超175.05億元，買超逾萬張有11家公司，買超友達(2409)25,016張最多，其次是中信金，獲投信買超20,652張；但同時間這兩檔個股都遭到外資賣超。

台股今日以10,367.97點小紅開出，早盤一度拉升至10,386.93點，一度站上5日線，盤中多數時間落在平盤上下整理，蘋概三王中大立光守住平盤，台積電及鴻海收黑，指數終場以10,347.36點作收，下跌19.15點，成交量1,253.42億元，周線翻黑，周指數下跌249.68點，跌幅2.36%。

三大法人今日合計賣超54.85億元，其中，外資及陸資賣超57.35億元，投信買超6.56億元，自營商賣超（合計）4.06億元；合計本周外資賣超367.28億元，投信則是買超10.53億元；4月以來，外資合計賣超台股311.12億元，投信則是買超175.05億元，兩大法人呈現對作。

根據CMoney統計顯示，投信4月來買超逾萬張個股達11家，依序是友達、中信金、欣興、長榮、裕隆、晶電、聯電、晶技、永豐金、華通、台泥，同時間內晶電、聯電、晶技、永豐金同獲外資買超，其他個股外資則是賣超。

統計4月來外資買超逾萬張也有11檔，依序是台積電、晶電、仁寶、智邦、大同、至上、英業達、廣達、聯發科、中環、三商壽等；台積電今日收在294元，下跌1.5元，跌幅0.5%，外資賣超567張，統計4月來外資買超80,168張；外資今日買超晶電16,108張，合計4月來買超43,488張。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，全球總經後市具三項利基，包括中國疫情已經逐步獲得控制，4月上旬重啟5G建設，中國市場經濟活動逐步回溫，可望給全球股市帶來逐步穩定的力量。

美國疫情雖比預期嚴重，但預期4月中下旬美國疫情將達高峰，5~6月逐步獲得控制，各種新治療方式與疫苗也加速進行，有助於舒緩市場對疫情的恐懼；各國央行將持續寬鬆貨幣政策，各國政府也推出刺激政策挽救疲的弱經濟，超寬鬆資金環境終將對股市產生助益。

沈建宏認為，從趨勢來看，預期系統性風險帶來的恐慌即將過去，投資人可以利用4月反覆築底階段，逢低分批布局；他說，台股3月下旬急速反彈之後，也許仍因疫情等擔憂有回測萬點關卡的可能，但台股4%以上的股息殖利率深具吸引力，評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點，拉回仍應擇優布局。

沈建宏看好四大族群，分別是中國推動復工之後，中國市場需求恢復、工廠復工受惠股；恢復成長力道的半導體供應鏈；5G趨勢不會改變，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；高股息殖利率兼具成長性的次族群。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，半導體廠龍頭4月中旬的法說後釋出相對樂觀訊息，讓多頭吃下定心丸，之後指數雖不排除回檔，但初步判斷回檔的幅度不會太深，除非疫情意外再度擴散。

產業方面，黃俊斌分析，可留意四大族群，包括5G基地台相關供應鏈；受惠疫情擴大，在家上班成為趨勢，帶動NB、PC需求；看好因為疫情帶動的伺服器建置商機；下半年iPhone即將推出新機帶動的供應鏈需求。