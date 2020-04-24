快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石油ETF跌太兇！證交所研議強制下市規定

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌，淨值直落，除金管會三申五令要求投信對風控說明，證交所最新也發布「研議淨值為零或負值的ETF啟動停止交易和下市措施」。券商軟體
元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌，淨值直落，除金管會三申五令要求投信對風控說明，證交所最新也發布「研議淨值為零或負值的ETF啟動停止交易和下市措施」。券商軟體

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌，淨值直落，除金管會三申五令要求投信對風控說明，證交所最新也發布「研議淨值為零或負值的ETF啟動停止交易和下市措施」，據傳此方案正是因應石油ETF而生，最快下周報證交所董事會審議，若通過並獲金管會核准，將立即實施。

證交所表示，由於近期金融市場波動甚鉅，資產價格承受衝擊之際，台股中的ETF也深受劇烈影響，部份ETF淨值甚至因大跌快速滑落。鑒於保護公益及維持市場穩定，證交所研議修正相關規範，擬就ETF等相關商品，在發生淨值達到零或負數者，考量該基金或有無法繼續經營情事，應即進行停止買賣與終止上市。

證交所指出，相關ETF又以投資期貨的期信產品為主，為讓投資人充分了解風險，已洽各ETF發行商提醒投資人，若旗下期貨型ETF最近30個營業日的基金淨值較發行時淨值下跌85%，應於官網揭示該ETF最初淨值、近30日的平均淨值和累積跌幅等資訊。

證交所也說明，前開法規修正將報證交所董事會通過，並經主管機關核准後實施。

ETF 證交所 金管會

延伸閱讀

TRF爭議未解 立委籲金管會成立專責金融消費者保護局

TRF爭議未解 陳椒華籲金管會成立專責金融消費者保護局

列入處置ETF 熱度不減

避免超額損失！石油ETF曝險降 元大投信四點回應

相關新聞

石油ETF跌太兇！證交所研議強制下市規定

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌，淨值直落，除金管會三申五令要求投信對風控說明，證交所最新也發布「研議淨值為...

3月爆斷頭潮 散戶投資信心指標一好三壞

中央銀行今（24）日公布3月金融情況，其中象徵散戶投資信心的相關指標呈現「一好三壞」，唯一的正面訊號為散戶準備進場的...

台股指數橫盤整理個股表現為主 法人看好四大族群

台股今（24）日收10,347.36點，下跌19.15點，日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，從技術面來觀察，台股從前波低點...

國巨與基美合併案 美國海外投資委員會准了

美國海外投資委員會（CFIUS）於美東時間4月23日，正式核准國巨（2327）與美國基美（KEMET）合併，使得...

慎！金融強弱有別 水泥 營建 資產重殖股

疫情蔓延下，國際股市Q1出現大震盪，使得金融股3月業績相當慘澹，其中華南永昌證券因發行認售權證，避險操作失誤導致Q1爆出47.59億元鉅額虧損，拖累母公司華南金（2880）首季淨損14.48億元

外資賣過頭了嗎？ 獨厚5G 資料中心 伺服器

外資前一波狂賣台股5000億元，近期開始回頭買台股，到底買了些什麼？這必然是全年最看好的個股與族群！此外，2月中國疫情發生之後，外資資金持續湧入陸股市場，且陸股全年度跌幅也較少，這是為什麼？外資很看好中國市場嗎？

財富新思維／美股V反轉？走U機會大

疫情、爛經濟數據及企業財報，在這些資訊交錯公布之下，美股連續兩周收漲並累積15%的漲幅，也創下美國金融史上最佳的反彈紀錄。許多投資人開始押注美國V型反轉的復甦，然而許多跡象顯示，U型恐怕才是正解。

Q2選股 疫情下聚焦4概念

台股指數本波段從低點以來，指數彈升已逾2,000點，不少個股短線反彈幅度都在二至三成水準，指數空間漸受壓力下，選股難度也增加。富邦投顧協理陶治瑋表示，第二季在台股除權息、低利率的環境下，可以由科技產業、政策持續推動和穩定報酬的方向選股，可聚焦高殖利率等四大族群。

三王熄火 台股小跌周線翻黑

瑞德西韋臨床試驗失敗，台股今日開盤雖然小漲，隨即受到五日均線壓力影響，蘋概三王股表現疲弱下，使得盤中走勢多在平盤上狹幅震盪，連四紅的周線在本周翻黑。

瑞德西韋變數 生技一陣亂

生技股今（24）日依舊是台股的人氣指標，隨新冠肺炎疫情變化而影響股價變化，外電報導瑞德西韋（remdesivir）臨床利空消息，中化生（1762）與台耀（4746）出現多空交戰。寶齡富錦（1760）、台康生技（6589）今天續攻漲停；相關個股因市場消息不同而股價出現不同的走勢。

多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

瑞德西韋臨床傳在陸試驗失敗，道瓊終場僅小幅收漲，台股今（24）日開盤雖然小漲，不過隨即受到5日均線壓力影響，權值三王表現...

興櫃今年來第3次暴漲熔斷 全是生技股

疫情讓美股在10天內出現4次熔斷，台灣興櫃市場也上演「熔斷」，今天試劑傳出好消息的普生早盤大漲73.14%觸及熔斷標準，...

熱門新聞

最夯股東會紀念品來了 中鋼今年送鯨彩都繪抗菌鋼杯

投資人瘋當沖 不抱股過夜

很夯的中鋼股東會紀念品…今年揭曉了

興櫃今年來第3次暴漲熔斷 全是生技股

泛防疫概念 強勢領漲

聯發科5G中階晶片報捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。