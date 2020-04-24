石油ETF跌太兇！證交所研議強制下市規定

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌，淨值直落，除金管會三申五令要求投信對風控說明，證交所最新也發布「研議淨值為零或負值的ETF啟動停止交易和下市措施」，據傳此方案正是因應石油ETF而生，最快下周報證交所董事會審議，若通過並獲金管會核准，將立即實施。

證交所表示，由於近期金融市場波動甚鉅，資產價格承受衝擊之際，台股中的ETF也深受劇烈影響，部份ETF淨值甚至因大跌快速滑落。鑒於保護公益及維持市場穩定，證交所研議修正相關規範，擬就ETF等相關商品，在發生淨值達到零或負數者，考量該基金或有無法繼續經營情事，應即進行停止買賣與終止上市。

證交所指出，相關ETF又以投資期貨的期信產品為主，為讓投資人充分了解風險，已洽各ETF發行商提醒投資人，若旗下期貨型ETF最近30個營業日的基金淨值較發行時淨值下跌85%，應於官網揭示該ETF最初淨值、近30日的平均淨值和累積跌幅等資訊。

證交所也說明，前開法規修正將報證交所董事會通過，並經主管機關核准後實施。