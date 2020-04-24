3月爆斷頭潮 散戶投資信心指標一好三壞

中央銀行今（24）日公布3月金融情況，其中象徵散戶投資信心的相關指標呈現「一好三壞」，唯一的正面訊號為散戶準備進場的證券劃撥帳戶存款，續創歷史新高，但股市融資餘額、成交值與股價月平均指數均顯示，散戶落荒而逃，甚至遭到斷頭、被「抬出場」的慘烈情況。

央行提供資料顯示，3月證券劃撥存款月增911億元、至2兆2,404億元，創下歷史新高紀錄，代表散戶在股市最前線停泊大量資金，隨時準備進場「撿便宜」。事實上，3月台股、美股狂瀉時，反而吸引不少婆婆媽媽搶著開戶、準備低接優質股票或存股，券商甚至因此爆出一波開戶熱潮、電話接到手軟。

儘管場外有不少投資人摩拳擦掌、蓄勢待發，但3月美股數度熔斷，台股也淪為重災區，3月台股月平均股價指數跌至10,138點，為一年二個月低點，較2月暴跌1,486點。

國內外股市崩跌，3月台股成交值暴增至1,678億元，為2009年6月以來、近11年新高；國內散戶落荒而逃，或遭到斷頭而被「抬出場」，導致融資餘額降至1,223億元，為1996年4月，台海危機以來的24年最低水準，單月驟減647億元。

儘管3月台股散戶大潰逃，但中央銀行官員不忘信心喊話：「我們經濟基本面相對其他國家穩健、台股資金動能非常充沛，M2餘額有46兆元、M1B也有19兆元。」