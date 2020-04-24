錢冠州：短線震盪是中長線布局時機

COVID-19（武漢肺炎）疫情重創全球金融市場，台股上月一度跌至8523點，但4月以來，便逐步震盪向上，重返萬點關卡；觀察近1個月元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）走勢可發現，其報酬率皆達8%以上，且專家認為，這2檔ETF前10大成分股表現，隱含著3項值得投資人留意的「眉角」。

2020-04-24 10:37