錢冠州：短線震盪是中長線布局時機
台股行情中線已經有一段反彈空間，目前遭遇年線及半年線反壓而壓回。倫元投顧總經理錢冠州表示，外在環境的美國財報周企業財報及歐美等PMI指數持續低迷，都影響到最近盤面變化，因此，短線注意震盪回檔，但中長線要注意逢低布局的好機會。
錢冠州表示，短線可出脫漲幅已多或相對疲弱標的，例如，金像電（2368）及晶技（3042）連續上漲後，遇到獲利了結賣壓，因此，短線就不用追高，但長期都在產業回升的浪頭之上，所以，短線不追進，中期壓回則可等待進場機會。
錢冠州說，晶技（3042）第一季獲利亮眼且目前本益比相對不高；晶電（2448）搭配美系客戶推出搭載mini LED平板、NB，台灣95%藍光產能將轉為mini LED。
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