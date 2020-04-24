瑞德西韋在陸臨床報告草稿曝光 中化生、台耀多空交戰

今（24）日早上傳出外電報導瑞德西韋臨床利空消息，中化生（1762）與台耀一度受到利空影響重挫；後來也看到WHO回應這份草稿仍在審查（Peer Review），不慎張貼到網站，察覺後已立即將文章下架；美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）Gilead發言人隨後表示，這份草稿內含「不當特性」（inappropriate characterizations），兩檔個股盤中跌幅縮小。

早上先傳出世界衛生組織（WHO）意外公布草提及中國的隨機臨床實驗是失敗，開盤後相關的個股中化生盤中一度殺到跌停，來到41.35元，台耀最低出現一度觸及跌停43.95元。

不過，在市場陸續發現外電也另報導WHO及美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）說明，兩檔個股的股價恢復理性，中化生跌幅縮小6%，台耀跌幅則縮小到4%。

國內生技界指出，疫情已經造成全球都很恐慌，所以外界很期望瑞德西韋這藥能醫治新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），只要有消息也會引起國內生技圈風吹草動，今日外電也引述，美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）Gilead發言人隨後表示，這份草稿內含「不當特性」（inappropriate characterizations）。

隨著全球都很期待能醫療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）藥快點問世，日前傳出吉利德（Gilead Sciences, Inc.）旗下抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）能治療；但今天則傳出英國金融時報23日根據世界衛生組織（WHO）公布的草稿報導，瑞德西韋首次在中國進行的隨機臨床實驗顯示，投藥後COVID-19患者病況並無改善，但WHO回應這份草稿，仍在審查（Peer Review），不慎張貼到網站，察覺後已立即將文章下架。