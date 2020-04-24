美股回吐漲幅終場僅小漲 台股開小高後翻黑走跌

瑞德西韋傳出臨床試驗失敗，道瓊回吐漲幅，終場僅小幅收漲，台股今（24）日開盤雖然小漲，指數以10,367.97點漲1.46點開出後，一度向上攻擊，惟隨即受到5日均線壓力影響，使得指數翻黑小跌。

美股開高走低，由於每周初領失業救濟金人數略優於預期，且連續三周下滑，加上西德州油價大幅反彈，帶動盤中道瓊指數一度上漲逾400點；不過，WHO官網意外公布瑞德西韋臨床試驗失敗，澆熄了市場樂觀情緒，壓抑四大指數快速回吐日內漲幅

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲39.43點，或0.16%，收在23,515點；標普500指數下跌 1.50點，或0.05%，收在2,797.8點；那斯達克指數下跌0.62點，或0.01%，收在8,494.75點；費半指數下跌17.4點，或1.03%，收在1,664.67點。

昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超台股31.72億元。其中外資賣超38.11億元，投信買超14.04億元，自營商賣超7.65億元。資券變化方面，融資增10.95億元，融資餘額為1,032.45億元，融劵增2.88萬張，融券餘額為79.85萬張。外資台指期部位，多單加碼1,677口，使淨多單部位36,637口，借券賣出金額為33.2億元。

投顧法人指出，疫情對於市場干擾逐漸鈍化，且全球央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，市場資金充沛，加上國安基金不退場，指數下檔有撐。

考量全球景氣下調、美股財報展望下修，且國際油價崩跌，股市上攻不易，預期指數將區間震盪，故維持逢低布局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。