美股震盪拉回 台股開盤上漲1.46點

美股尾盤拉回，台股受到市場壓力，今（24）日開盤指數開在10,367.97點，上漲1.46點。

美股終場四大指數漲跌交錯，美股道瓊指數上漲 39.44 點或0.17%，收 23,515.26 點；標普500指數下跌 1.51 點或0.05%，收 2,797.80 點；那斯達克指數下跌0.63點或0.01%，收8,494.75點；費城半導體指數下跌17.45點或1.04%，收1,664.67點。

市場對於石油減產的預期，油市持續回升，加上美國上周初請失業金人數連續三周下滑，激勵美股早盤勁揚，道瓊一度漲逾 1.6%，但WHO官網意外發布，「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗，吉利德（GILD-US）驟跌，美股震盪拉回。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超31.72億元。其中外資賣超38.11億元，投信買超14.04億元，自營商賣超7.65億元。

資券變化方面，融資增10.95億元，融資餘額為1,032.45億元，融券增2.88萬張，融券餘額為79.85萬張。外資台指期部位，多單加碼1,677口，淨多單部位36,637口。借券賣出金額為33.2億元。

法人表示，疫情對於市場干擾逐漸鈍化，且全球央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，市場資金充沛，加上國安基金不退場，指數下檔有撐。

考量全球景氣下調、美股財報展望下修，且國際油價崩跌，股市上攻不易，預期指數將區間震盪，故維持逢低佈局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。