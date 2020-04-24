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美股震盪拉回 台股開盤上漲1.46點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
美股尾盤拉回，台股受到市場壓力，今（24）日開盤指數開在10,367.97點，上漲1.46點。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
美股尾盤拉回，台股受到市場壓力，今（24）日開盤指數開在10,367.97點，上漲1.46點。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

美股尾盤拉回，台股受到市場壓力，今（24）日開盤指數開在10,367.97點，上漲1.46點。

美股終場四大指數漲跌交錯，美股道瓊指數上漲 39.44 點或0.17%，收 23,515.26 點；標普500指數下跌 1.51 點或0.05%，收 2,797.80 點；那斯達克指數下跌0.63點或0.01%，收8,494.75點；費城半導體指數下跌17.45點或1.04%，收1,664.67點。

市場對於石油減產的預期，油市持續回升，加上美國上周初請失業金人數連續三周下滑，激勵美股早盤勁揚，道瓊一度漲逾 1.6%，但WHO官網意外發布，「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗，吉利德（GILD-US）驟跌，美股震盪拉回。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超31.72億元。其中外資賣超38.11億元，投信買超14.04億元，自營商賣超7.65億元。

資券變化方面，融資增10.95億元，融資餘額為1,032.45億元，融券增2.88萬張，融券餘額為79.85萬張。外資台指期部位，多單加碼1,677口，淨多單部位36,637口。借券賣出金額為33.2億元。

法人表示，疫情對於市場干擾逐漸鈍化，且全球央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，市場資金充沛，加上國安基金不退場，指數下檔有撐。

考量全球景氣下調、美股財報展望下修，且國際油價崩跌，股市上攻不易，預期指數將區間震盪，故維持逢低佈局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

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泛防疫概念 強勢領漲

台股昨（23）日震盪，盤面個股漲跌互見，恆大（1325）、寶齡富錦等泛防疫股標的持續吸引資金敲進，推升創今年收盤價新高。

IC設計、網通設備 躍大盤人氣指標

受惠於國際油價止跌回穩及美股收高，台股昨（23）日重新站回10日線，盤面具題材族群持續良性輪動，義隆（2458）與智易等IC設計、網通設備股點火走揚，匯集多方人氣。

投資人瘋當沖 不抱股過夜

台股昨（23）日開高走低，早盤一度飆漲154點，但獲利了結賣壓出籠，終場收十字黑K，當沖占比上衝至36.06%，為近一年半來最高。第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、日盛投顧總經理鍾國忠四大名師同聲喊適度獲利了結、汰弱換強。

美財報概念股 買盤進駐

美股財報考驗登場，牽動市場行情，廣達、和大等美股財報概念股在後市具營運想像空間下，有望吸引資金布局，昨（23）日扮行情指標，成為台股震盪中的亮點股。

集保力推 商業本票e發行大增

新冠肺炎疫情成為推手，商業本票e發行大爆發，今年以來，超過七成採用電子交易，比去年同期大幅成長近四成。採用電子交易後，五分鐘即可完成交易，加快取得資金的速度，既節省時間又能防疫，預期電子化程度將愈來愈高。

列入處置ETF 熱度不減

金融市場動盪，避險及反向ETF交易熱絡。最近多檔ETF及相關權證交易過熱，甚至被列為處置有價證券，主要為原油ETF及VIX相關權證。投資人進行相關交易時，要注意規定。

就市論勢／伺服器健身器材 利多

經濟部原預估3月外銷訂單金額為335億至350億美元，年減13.2%至年減9.3%，但實際上3月外銷訂單402.6億美元，年增4.3%，優於預期。第1季外銷訂單1,042.4億美元，年減3.5%，整體第1季表現不錯，但因新冠肺炎疫情蔓延全球，各國經濟活動停滯，加以國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易，第2季將不樂觀。日前IMF也連續下修展望，大砍全球經濟成長率，且數據是1930年代經濟大蕭條以來最差表現。

4月23日投資情報站

觀盤重點：1.股市從近期低點，反彈幅度已達25%，短期漲幅大，股市預期會在區間動盪；2.美國超級財報周；3.台股陸續召開的法說會。

實質資產穩現金 「有形」為王

新冠肺炎疫情橫掃全球，原油價來到負數，市場恐慌，投資人尋求避險，卻面臨市場流動性風險，防禦投資成為市場動盪時分散風險的方法之一。

印度債 降息、救市舖錢途

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新全球增長預測，印度今（2020）年經濟成長 1.9%，為G20經濟體中之最高，也是極少數幾個有望維持正增長的國家之一，預估明年再將以7.4%的速度大幅成長。法人表示，除經濟展望相對有撐，印度現階段的通膨下滑也有利印度央行未來降息空間，有利於印度債券表現，投資人可分批布局印度債券基金，掌握優質收益來源。

危機藏轉機 台股回檔可長打

台股連續兩周獲得資金青睞，上周吸金3.9億美元，在重要企業陸續釋出第一季財報及全年預期偏向正面後，有望對近期台股帶來支撐。投信法人表示，若在國際情勢回穩且出現回檔時，可伺機布局，並長期投資。

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