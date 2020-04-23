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振樺電董事改選 華碩前執行長沈振來現身董事名單

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦振樺電（8114）今日董事會正式提名前華碩執行長、現任祥碩董事長沈振來參與今年董事改選，可望成為今年新任振樺電董事成員之一。

因振樺電與沈振來創辦的人工智慧物聯網新創公司「i-Motion Group創捷前瞻科技」有合作。隨著沈振來加入董事會，可望替振樺電注入更多新創概念。

振樺電今日召開董事會通過去年度盈餘分派案，普通股將配息4.5元，發放率逾73%，以週四收盤價82.7元計算，股息殖利率為5.4%。

振樺電在連續併購美國KIOSK以及瑞傳之後，進入調整期，去年合併營收97.46億元，稅後淨利4.59億元，EPS為6.13元。

振樺電3月底時宣布，攜手全球PC巨擘聯想集團於香港新成立資本額500萬美元（約新台幣1.5億元）的合資公司，主攻全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案等服務業物聯網商機，最快第2季營運。

振樺電 沈振來

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