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台股止跌走高 收漲58.77點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導

受到美股激勵，台股今（23）日止跌走高，終場收在10,366.51點，上漲58.77點、漲幅0.57%，成交量1,547.63億元。

亞股午盤以日股上漲逾0.6%表現最亮眼，韓股上漲逾0.55%，港股上漲近0.2%，陸股上証則是下跌逾0.15％，表現最弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現，蘋概三王大立光（3008）上漲逾1.36％、鴻海上漲逾0.4%，台積電則是上漲逾0.6%，其餘權值股以聯電、可成表現最亮眼，漲幅都逾3%，股王大立光則是上漲逾1.6%。

今日盤面上，以生技醫療類最為強勢，漲幅逾1.5%，寶齡富錦亮燈漲停、台耀上漲逾6%，表現都十分亮眼，生化、電腦類股則緊追在後，互億、建碁上漲逾6%。

法人表示，受到油價全面崩壞的衝擊，全球股市恐慌再起，打壓原先的反彈氣勢，此外，本周開始進入超級財報周，許多重量級企業將陸續公佈數字，市場不確定性再次升高，所幸台股守住月線的重要關卡，加上台幣支撐強勁，顯示回檔過程仍有一定資金進駐。

季線反壓與技術指標的修正壓力持續存在，預期台股短期將於月線與季線之間進行震盪，盤勢仍有回測空間，進場以分批布局為宜。

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觀盤重點：1.股市從近期低點，反彈幅度已達25%，短期漲幅大，股市預期會在區間動盪；2.美國超級財報周；3.台股陸續召開的法說會。

實質資產穩現金 「有形」為王

新冠肺炎疫情橫掃全球，原油價來到負數，市場恐慌，投資人尋求避險，卻面臨市場流動性風險，防禦投資成為市場動盪時分散風險的方法之一。

印度債 降息、救市舖錢途

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新全球增長預測，印度今（2020）年經濟成長 1.9%，為G20經濟體中之最高，也是極少數幾個有望維持正增長的國家之一，預估明年再將以7.4%的速度大幅成長。法人表示，除經濟展望相對有撐，印度現階段的通膨下滑也有利印度央行未來降息空間，有利於印度債券表現，投資人可分批布局印度債券基金，掌握優質收益來源。

危機藏轉機 台股回檔可長打

台股連續兩周獲得資金青睞，上周吸金3.9億美元，在重要企業陸續釋出第一季財報及全年預期偏向正面後，有望對近期台股帶來支撐。投信法人表示，若在國際情勢回穩且出現回檔時，可伺機布局，並長期投資。

永豐外資50N與台紙將下市

永豐外資50N（020005）與台灣紙業（1902）自今（2020）年4月30日與6月1日下市。

新日興 Q2產能利用率吸引資

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13檔高殖利率股 法人卡位

近期全球金融市場受到油價劇烈波動影響，法人認為，在美國疫情趨緩，經濟活動逐漸重啟，油價失衡可望將逐步化解且財報展望亦漸入佳境，在台股方面，短期均線呈現多頭排列，建議投資人可逢低布局高殖利率又有三大法人買超股，包括仁寶（2324）、晶技等股。

宅經濟帶旺 優群締天價 杰力戰百元　

宅經濟帶起筆電需求旺盛，連接器廠優群（3217）公布第一季財報，受惠於筆電拉貨旺盛，帶動記憶體、M.2及type-C連接器需求，優群單季稅後純益1.16億元，每股稅後純益1.42元，創下同期單季歷史新高。

進軍5G天線 傳華新科擴大收購佳邦

近期市場傳出，華新科（2492）雖已是佳邦（6284）最大單一股東，但仍有意在籌資後考慮擴大對佳邦持股，以穩固對該公司的經營權。過去華新科在入股佳邦後，其MLCC、晶片電阻與微型天線訂單持續成長，以天線產品的景氣脈動來看，專精於保護元件與天線的佳邦，在車用領域發展上能更上層樓。

被動元件 產能吃緊 國巨營運錢景佳

新冠肺炎疫情影響下，被動元件終端需求僅維持平穩，不過因部分被動元件廠商在菲律賓、馬來西亞與日本的生產和運輸多有阻礙，目前被動元件龍頭國巨（2327）產能持續吃緊、本季稼動率將持續拉高，法人預估國巨蘇州廠提高到四成以上、高雄廠目標則是拉高至九成，整體稼動率將逐步增加至六成之後，均有助於本季營收與毛利率趨勢向上。

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