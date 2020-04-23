台股止跌走高 收漲58.77點

受到美股激勵，台股今（23）日止跌走高，終場收在10,366.51點，上漲58.77點、漲幅0.57%，成交量1,547.63億元。

亞股午盤以日股上漲逾0.6%表現最亮眼，韓股上漲逾0.55%，港股上漲近0.2%，陸股上証則是下跌逾0.15％，表現最弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現，蘋概三王大立光（3008）上漲逾1.36％、鴻海上漲逾0.4%，台積電則是上漲逾0.6%，其餘權值股以聯電、可成表現最亮眼，漲幅都逾3%，股王大立光則是上漲逾1.6%。

今日盤面上，以生技醫療類最為強勢，漲幅逾1.5%，寶齡富錦亮燈漲停、台耀上漲逾6%，表現都十分亮眼，生化、電腦類股則緊追在後，互億、建碁上漲逾6%。

法人表示，受到油價全面崩壞的衝擊，全球股市恐慌再起，打壓原先的反彈氣勢，此外，本周開始進入超級財報周，許多重量級企業將陸續公佈數字，市場不確定性再次升高，所幸台股守住月線的重要關卡，加上台幣支撐強勁，顯示回檔過程仍有一定資金進駐。

季線反壓與技術指標的修正壓力持續存在，預期台股短期將於月線與季線之間進行震盪，盤勢仍有回測空間，進場以分批布局為宜。