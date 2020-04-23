台股遇5日均線壓力 終場上漲58點收10,366

原油回穩加上科技股財報表現不俗，美股四大指數全數走高，激勵台股今（23）日開盤走揚，在權值股的領軍下，盤中一度勁揚逾150點，最高至10,462點，惟受到5日均線壓力出籠，漲幅隨即收斂，終場以10,366.51點作收，上漲58.77點、漲幅0.57%，成交量1,547.63億元，10,400點得而復失，不過站回10日均線。

美股開高走高，由於美伊軍事摩擦升溫，帶動油價在連日暴跌後回彈，並推動能源股普遍上漲，且市場預估新一輪的4,840億企業救助計劃將於周四通過，加上德州儀器財報優於預期，帶領科技股表現強勢，四大指數收盤全數走高，其中費半指數大漲5.8%，收復前日所有跌幅。

亞洲主要股市今日表現漲多跌少，日、韓股開高震盪走高，盤中漲幅逾0.5%，表現相對強勢，台股及港股開高震盪走低，盤中收斂漲勢僅呈現小漲，陸股開高震盪翻黑，盤中小跌，表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現，權值三王大立光（3008）開高持穩，盤中走揚近1.5%，台積電、鴻海則開高後略為收斂漲勢，盤中分別走揚0.34%及0.15%，其餘表現較強的包括聯電走揚逾2%，中壽、可成、台泥走揚逾1%，台塑、南亞、統一、玉山金、台化、廣達、統一超、和碩、華碩等則同步小漲。

盤面上焦點族群部分，生技族群表現強勢，包括台康生技、寶齡富錦一舉亮燈漲停，基亞走揚逾9%，中天走揚逾8%，高端疫苗走揚近8%，台耀走揚近5%。

5G概念股的超眾走揚逾6%，南電走揚逾5%，智原、聯茂、博智、緯穎等同步走揚。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日早盤開高，不過整個指數預估量不夠，加上短期均線反壓、指標弱勢，使得逢高遭遇賣壓，盤中回測平盤支撐。

整體來看，近期指數雖然偏弱勢，不過只要台幣持續維持升值，下檔有國安基金護盤，短線要出現大跌機會較小，預期盤勢將在月線之上震盪，月線沒跌破之前皆可視為偏多走勢。