防疫概念寶齡富錦、台康生技 盤中衝漲停

防疫概念股依舊是人氣指標，寶齡富錦（1760）、安肽生醫與台康生技大聯盟成功開發出獨步全球Vstrip®COVID-19抗原快篩試劑，寶齡富錦、台康生技今（23）日兩檔一開盤就直接跳空攻上漲停，台耀因持有台康生技10%，股價一度最高漲幅達4%。

寶齡富錦生技、安肽生醫、台康生技今日抗疫再傳好消息，於3月正式成立COVID-19快篩試劑聯盟，三家公司在各自專精領域內整合上、中、下游整合，精準開發快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑；22日正式已依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

三家不同研發專家的同業一起自組台灣隊，此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量（Viral Load）之新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物之干擾，此次生技成功開發的快篩試劑）（Vstrip品牌）是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣。三家公司在傳出研發利多後，今日吸引買盤布局，股價早上人氣再現。