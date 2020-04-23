開發新冠肺炎快篩試劑送審 寶齡富錦、台康生技齊漲停

新冠肺炎快篩試劑的開發由寶齡富錦（1760）、安肽生醫、台康生技組成的民間聯盟搶下頭香，已向衛福部食藥署（TFDA）送件審查，預估最快5月可取證，台股今（23）日開高走高早盤一度大漲逾百點，防疫概念股則由寶齡富錦、台康生技領軍，2家公司齊亮出漲停紅燈。

新冠肺炎疫情蔓延全球，寶齡富錦、安肽生醫、台康生技在今年3月成立新冠肺炎快篩試劑聯盟，3家公司各有專精，在1個月內成功開發出檢測COVID-19抗原快篩試劑，已在22日向衛福部食藥署送件審查，為國內第一個自行研發新冠肺炎病毒抗原快篩試劑且送審的團隊，依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，遞件申請專案製造許可。

寶齡富錦今日以101.5元開高，早盤直衝上漲停105.5元，上漲9.3元；台康生技則是跳空以漲停38.2元開出，上漲3.45元，兩家公司股價表現亮眼，同步漲停。