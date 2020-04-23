蔡鎮村：提前布局個股期貨因應美、台股

下周有美股重量級科技股財報及國內權值股季營運法說會，將影響相關個股的方向；台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，投資人可以提前布局相關股票期貨，忌於公告後，才追高殺低。

德州儀器財報創佳績，帶動美國半導體類股跳高，台積電（2330）今（23）日開盤漲6元，引領台股半導體類股指數開出高盤，漲幅優於加權指數開高約63點，類股指數以半導體及光電類股指數漲幅最大。

5月台指期貨延續電子盤的漲勢，開高走高，早盤一度挺進10,400點，但避險單及獲利回吐而產生約70點逆價差。

目前台股風險指標為中性偏多，本周末之前，國內除了每日疫情記者會之外，無重大影響經濟報告因素干擾，但國際消息則有美股財報、國際政治情事及政府紓困案等因素干擾，台股仍將陷入跟國際股市隨波逐流，交易人仍需戰戰兢兢規劃策略。

蔡鎮村表示，在新冠疫情緩和之下，各國為了救經濟，陸續重啟經濟活動，並給予紓困方案，將有利股市大盤方向，投資人可以審慎樂觀逢低布局。