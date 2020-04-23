華夏子公司台氯林園廠傳工安意外 目前未發現重大損失

華夏（1305）今（23）日代子公司台氯公告林園廠工安意外表示，因停車檢修期間管線法蘭墊片破裂，檢修過程造成員工吸入二氯乙烷氣體，送醫救治，目前一名搶救中，7名留院觀察，無生命危險，其餘員工已返家；華夏指出，截至目前尚未發現有重大損失。

華夏今日一早在公開資訊觀測站公告表示，台氯林園廠昨晚發生工安意外，員工吸入二氯乙烷氣體，相關人員已送醫救治。

華夏表示，截至目前尚未發現有重大損失，相關的理賠正由保險公司處理中，未來將修護法蘭墊片，加強設備維護。

華夏今日股價以16.1元，上漲0.05元開出，一度拉升至16.4元，早盤漲幅1.86%，股價並未受到子公司台氯林園廠工安意外的影響。