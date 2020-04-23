原油回穩、美股反彈 台股早盤大漲逾150點

原油回穩、科技股漲聲響起，美股四大指數全數走高，激勵台股今（23）日開盤以10,370.13點上漲62.39開出，在權值股領軍下，漲勢隨即擴大，指數盤中走揚逾150點，站回10,400點並攻克5日、10日均線。

美股開高走高，由於美伊軍事摩擦升溫，帶動油價在連日暴跌後回彈，推動了能源股普遍上漲，且市場預估新一輪的4840億企業救助計劃將於周四通過，亦有助市場不安情緒降溫；加上德州儀器財報優於預期，帶領科技股表現強勢，激勵四大指數全數走高，其中費半指數大漲 5.8%，收復前日所有跌幅。

終場道瓊工業指數上漲456.93點，或1.98%，收在23,475點；標普500指數上漲62.75點，或2.29%，收在2,799.31點；那斯達克指數上漲232.15點，或2.80%，收在8,495.37點；費半指數上漲93.42點，或5.88%，收在1,682.12點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超43.44億元。其中外資賣超34.5億元，投信賣超0.55億元，自營商賣超8.39億元。

資券變化方面，融資增17.93億元，融資餘額為1,021.5億元，融券增2.35萬張，融券餘額為76.96萬張。外資台指期部位，多單減碼3,831口，淨多單部位34,960口。借券賣出金額為25.4億元。

投顧法人指出，近日油價波動劇烈擾亂金融市場，但其主因仍為肺炎疫情所致；在美國疫情趨緩，經濟活動逐漸重啟，預期油價失衡將逐步化解且財報展望亦漸入佳境。

由台股分析，由於台積電法說正向，市場資金充沛，加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚，呈多頭排列；雖上檔季線壓力不易迅速化解，短期震盪難免，但下檔支撐亦不弱，故維持逢低布局，不追高的建議。