美股止跌反彈 台股開盤上漲62.39點

美股終止連二跌反彈向上，台股受到激勵，今（23）日開盤上漲62.39點，指數開在10,370.13點。

美股終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲456.94點，或1.99%，收在23,475.82點；標普500指數上漲62.75點或2.29％，收在2,799.31點；那斯達克指數上漲232.15點或2.81％，收在8,495.38點；費半指數上漲93.43點，或5.88％，收在1,682.12點。

美國參議院21日通過4,840億美元救助法案，加上美伊緊張局勢加劇，激勵原油期貨價格大幅收高，能源股反彈，德儀財報優於預期，晶片股全數強彈，費半指數猛漲近6%；終場美股四大指數均上漲。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超43.44億元。其中外資賣超34.5億元，投信賣超0.55億元，自營商賣超8.39億元。

資券變化方面，融資增17.93億元，融資餘額為1,021.5億元，融券增2.35萬張，融券餘額為76.96萬張。

外資台指期部位，多單減碼3,831口，淨多單部位34,960口。借券賣出金額為25.4億元。

法人指出，近日油價波動劇烈擾亂金融市場，但其主因仍為肺炎疫情所致；在美國疫情趨緩，經濟活動逐漸重啟，預期油價失衡將逐步化解且財報展望亦漸入佳境。

由台股分析，由於台積電（2330）法說正向，市場資金充沛，加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚，呈多頭排列；雖上檔季線壓力不易迅速化解，短期震盪難免，但下檔支撐亦不弱。

故維持逢低布局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。