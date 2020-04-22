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TPCA：韓系大廠淡出大陸HDI生產 供給缺口待觀察

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板（TPCA）今日發布新聞稿提到，觀察南韓電路板主要廠商之一的LG Innotek因著眼於HDI市場競爭愈趨激烈，決定在2020年中正式退出PCB市場，SEMCO也退出在中國HDI的生產，所遺留之缺口是否能由其他韓廠全數承接有待觀察。

南韓電路板產業在近年表現雖不算特別突出，但受惠於南韓國產品牌的加持，仍維持一定的市占率，2019年海內外產值92.2億美元，年減4.8%。

至於在5G競局的布局，三星在5G以毫米波28GHz為主要發展方向，藉此區隔中國大陸華為Sub 6G的布局，預估將和Nokia 及Ericsson 爭奪歐美及日本市場。

台灣電路板協會提到，以南韓電路板廠商之產品布局，初期基地台建設所能帶動的商機有限，但後續智慧型手機、或是車載等5G應用，將由南韓三星、LG、現代等品牌串連產業鏈進行團體戰，不過值得留意的是南韓5G設備的關鍵零組件幾乎皆掌握在日本廠商手中，日韓兩國之間貿易制裁發展，勢必將影響到韓國發展5G建置。

南韓 5G 韓國

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