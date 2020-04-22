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石油ETF溢價500% 證交所示警風險

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
油市示意圖。路透
油市示意圖。路透

國際油價重挫，台股掛牌的石油ETF，卻因押寶買盤過激，溢價擴大到極度異常狀態，證交所為此公告提醒，元大S&P原油正2等石油ETF，溢價已過大，又有淨值過低的潛在清算風險，呼籲投資人別過度搶進。

證交所舉例，元大S&P原油正2今年來日均值達到19億元，較去年全年大增146%，凸顯市場交投熱度，也因此，導致原油ETF淨值隨市況下滑時，連續有高達50%以上的溢價，元大S&P原油正2最大溢價曾達500%，溢價風險非常高。

證交所說明，所謂折溢價，主要是ETF有股票和基金特性，因此會有能夠在股市交易的股價，另外有初級市場可交易的淨值，兩者落差稱為折溢價。

ETF真正的價值是淨值，不是股價，每天發行投信，都會依ETF投資組合中的股票、各種有價證券、期貨合約等計算總資產價值，再扣除交易費用和基金開銷成本，獲得淨值數據。

但投資人一般在集中市場交易，只看得到股價，常誤以為股價就是合理價格，其實股價除反映淨值外，還會受到市場買賣力影響，出現不同的行情。通常股價偏離淨值，ETF的流動量提供者或市場參與者，可透過申贖來增加或減少ETF在外流通數，進而使股價貼近淨值。

不過上述為交易正常狀態，若是買盤過多，如最近石油ETF買氣強勁，就可能讓股價高於淨值，稱為溢價。

另外，因海外ETF發行籌碼有限，當籌碼用光時，供給少於需求，也會溢價。台股中的石油ETF，進來就碰上籌碼不足又買盤過多，使得ETF溢價擴大，此時投資人除應留意溢價收斂（股價下跌）的風險，也應留意ETF淨值可能過低，面臨清算風險。

若ETF被清算，按規定以淨值來結算投資人的損益，最大損失可能賠光本金，血本無歸。

證交所強調，石油ETF因屬期貨型ETF，又有槓桿操作，漲跌波動大，投資人宜審慎評估。為此證交所也將石油ETF實施處置和預收款券，提高交易門檻。

ETF 石油 證交所

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