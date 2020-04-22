鴻海翻紅領軍台股收漲19.32點 三大法人買超43.47億元

台股今（22）日開低走高，盤中一度下探至10,140.09點，在權值股跌勢收斂，鴻海（2317）翻紅領軍電子股反攻，加上防疫概念股走揚推升指數翻紅，終場以10,307.74點作收，上漲19.32點，成交量1,517.97億元；三大法人賣超43.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超34.49億元，投信賣超0.58億元，自營商賣超（合計）8.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.56億元，自營商（避險）賣超2.82億元。

台股今日以10,256.11點低盤開出，在賣壓湧現下，早盤跌勢擴大，一度下探到10,140.09點，大跌逾百點，但在防疫概念股走揚，部分電子股撐盤下，尾盤指數翻紅，鴻海收73.9元，漲幅0.54%，但台積電、大立光跌勢雖有收斂但仍是收黑，大盤指數收在10,307.74點，漲幅0.19%。