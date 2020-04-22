聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海翻紅領軍台股收漲19.32點 三大法人買超43.47億元
台股今（22）日開低走高，盤中一度下探至10,140.09點，在權值股跌勢收斂，鴻海（2317）翻紅領軍電子股反攻，加上防疫概念股走揚推升指數翻紅，終場以10,307.74點作收，上漲19.32點，成交量1,517.97億元；三大法人賣超43.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超34.49億元，投信賣超0.58億元，自營商賣超（合計）8.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.56億元，自營商（避險）賣超2.82億元。
台股今日以10,256.11點低盤開出，在賣壓湧現下，早盤跌勢擴大，一度下探到10,140.09點，大跌逾百點，但在防疫概念股走揚，部分電子股撐盤下，尾盤指數翻紅，鴻海收73.9元，漲幅0.54%，但台積電、大立光跌勢雖有收斂但仍是收黑，大盤指數收在10,307.74點，漲幅0.19%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言