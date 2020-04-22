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台股開低走高收漲19.32點 電子零售類最強勢

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
法人表示，雖然台股下檔有資金面的保護，然而上漲空間仍受到疫情影響而所有限縮。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
法人表示，雖然台股下檔有資金面的保護，然而上漲空間仍受到疫情影響而所有限縮。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今（22）日開低走高，終場指數翻紅上漲19.32點、漲幅0.19％，收在10,307.74點，成交量1,517.97億元。

亞洲股市今日午盤表現，日股下跌逾1%，表現最弱勢；韓股下跌逾0.7%、港股下跌逾0.5%，陸股上證指數則是下跌逾0.1％，跌幅最小。

觀察今日台灣50成分股表現，蘋概三王鴻海上漲逾0.5%、大立光（3008）下跌逾0.5％、台積電下跌逾0.3%，其餘權值股以南亞科、國巨表現最亮眼，漲幅皆逾2%，寶成表現則最差，跌幅逾2%。

今日盤面上，以電子零售類最為強勢，國巨漲幅逾5%，華新科亮燈漲停，表現都十分亮眼，以最弱勢為水泥類，跌幅近1%，當中以東泥下跌近2%，表現最差。

法人表示，整體而言，雖然台股下檔有資金面的保護，然而上漲空間仍受到疫情影響而所有限縮，操作上建議投資人可觀察近期美股財報季表現良好之個股，並待國際情勢以及經濟較為回穩後，伺機進場布局相關台系產業鏈。

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