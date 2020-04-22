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元大原油反1暴漲50% 融資「中樂透」賺翻倍

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大原油反1成油價暴跌的受惠股，盤中狂漲50%。 圖／擷自券商軟體
元大原油反1成油價暴跌的受惠股，盤中狂漲50%。 圖／擷自券商軟體

押注石油ETF反彈的投資人今（22）日哭泣，但賭下跌的買盤卻「暴賺」。由於亞股交易時段，油價跌幅擴大，反向連動的元大S&P原油反1（00673R）盤中漲幅擴大到50%！法人指出，若是融資搶進，報酬率更上看100%，搶進的投資人等於「中樂透」！

石油正向ETF因油價暴跌狂瀉，但價格即使大跌，很多投資人還是偏好搶反彈、不喜歡做空，元大S&P原油反1從這波油價崩盤，交投一直比正向ETF淡很多，不過搶進的投資人應該都賺錢，就算昨天才搶進，今日也大賺。

交易資料顯示，元大S&P原油反1今天開盤就狂漲33%，隨後在油價續跌，推升ETF再漲破50%，成交量近1萬張。從信用交易觀察，這檔反向ETF融資雖減多增少，但還是有607張的融資餘額，若以兩天市況計算，報酬率達100%，布局時間愈長、報酬率更加可觀。

ETF 油價 元大

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