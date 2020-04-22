比富邦VIX跌更兇 街口布蘭特油正2重摔36%破紀錄

油價跌不停，元大S&P原油正2（00672L）、街口布蘭特油正2繼今（22）日開盤暴跌，由於原油期貨持續下殺，午盤過後，兩檔ETF跌幅都擴大到三成以上，其中，街口布蘭特油正2最大跌36%，超越富邦VIX過去最大的33%，堪稱最慘的「重災區」。

值得注意是，街口布蘭特油正2跌幅雖擴大，股價相對基金交易的淨值仍大幅溢價，一度衝破300%。至於早盤溢價已經高達400%的元大S&P原油正2仍達400%左右，另外，原型的元大S&P石油溢價也擴至近50%，幾乎回到先前籌碼釋出的溢價狀況。

受到油價續崩，元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2跌幅加重，到午盤12時45分左右，街口布蘭特油正2暴跌36%，元大S&P原油正2也跌32%。過往ETF最大紀錄是富邦VIX在今年3月24日，一天跌掉33%，街口布蘭特正2驚人跌幅一舉破了紀錄。

由於近期台股資券大增，大量集中石油ETF，市場人士揣測，今天ETF崩跌，應有不少融資殺出，成為重災區。街口布蘭特油正2已累積17萬張大量，也直逼掛牌紀錄19萬張，元大S&P原油正2則成交破30萬張。