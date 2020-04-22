大亞布局綠電邁大步 20年售電收益上看24億元

電線電纜廠大亞（1609）近年積極發展綠能新事業，子公司心忠電業今年初拿下台南學甲太陽能電廠籌設案，預計年底併聯發電，裝置容量為76MW。大亞董事長沈尚弘今（22）日表示，未來電廠售電獲利，可提供公司未來營運成長動能，未來20年實質收益累計上看24億元。

台南學甲太陽能電廠為國內首件整合民間私人土地、政府核準土地變更的太陽能電廠。沈尚弘表示，從斡旋地主、環評到地目變更，足足花了兩年半的時間，全案投資規模為40億元。永豐、凱基等五大銀行決定聯合授信32億元，雙方22日舉行簽約典禮。

大亞這幾年積極發展綠能新事業，沈尚弘指出，過去先後評估投入汽電共生、離岸風電和陸域風電等多個項目，可惜未取得具體成果。如今，集團發展重心擺在太陽能光電，更與聚恆（4582）合資成立大亞能源，積極尋找可能性案場。

大亞目前旗下已有 29 座產生售電收入之太陽能電廠，總裝置容量為31MW，而截至今年2月底止，總發電量更已累積約達 9,000萬度。

展望未來，沈尚弘觀察，良好的屋頂型案場越來越難找，且每個案場發電不量，未來集團將朝向大型地面型太陽能電廠發展。

台南學甲太陽能電廠預計年底前可併聯發電，大亞明年躉購電價收入將增加，公司預估售電營收占比可望增加至2到3%。

當前新冠肺炎疫情持續，還有國際銅價走跌，大亞主力漆包線產品也受衝擊，首季出貨減少，累計營收微幅衰退，為43.37億元，年減1.8%。

相比下，沈尚弘表示，太陽能發電不受疫情、原物料波動影響，有太陽的地方就能發電，長期發展可為公司帶來穩定的成長動能。