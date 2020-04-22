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iPhone SE去化庫存零件 法人：供應鏈淡季不淡、旺季更旺

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖/陳昆仁提供
圖/陳昆仁提供

▇摩爾投顧證券暨期貨分析師陳昆仁

受新冠肺炎疫情影響，iPhone供貨吃緊、中國大陸市場需求不振，蘋果公司示警，4月30日公告的季報將無法達成原先目標，但身為蘋果印刷電路板供應鏈的全球最大廠鵬鼎控股，卻公告今（2020）年第一季淨利預估年增率高達60~70%，股價也以大漲2日反映，是什麼原因造成如此大的反差？

原來蘋果早有警覺日益下滑的手機銷量，去（2019）年iPhone 11手機推出時，就用調降定價策略，在一片看壞聲逆勢熱銷，並以App Store、iCloud、Music、Apple TV+訂閱等服務業務，填補手機營收缺口；新發售的iPhone SE手機，就是蘋果的祕密武器，以有史以來最便宜的價格，滲透中階手機市場，同步提升手機銷售和服務業務營收。

新iPhone SE除了有iPhone 11同等級的A13處理器和最新Wi-Fi 6晶片之外，其他零組件幾乎都和iPhone 8相同，也意味著iPhone供應鏈無須升級零組件規格，還能有效去化庫存零件，讓上半年傳統淡季的營收逆勢成長，甚至還能讓毛利率穩步提升，讓iPhone供應鏈一舉數得。

iPhone 11上市用過的訂價策略，將入門款機型降價銷售，造成當時銷量大增，也表明蘋果正在關注不會搶買高規高價旗艦機的用戶；此次，新iPhone SE平價機如法炮製，果然同樣熱銷到缺貨，配送時間拉長到兩周左右，蘋果供應鏈第二季營收展望預估可以樂觀看待，蘋概股股價也可能比照鵬鼎模式，成為當前盤面的主流族群。

藉由拉高服務營收佔比，彌補手機銷量下滑的缺口，高階機用iPhone 11，中階機用新iPhone SE，即將公告的財報利空，可以留意是否會讓蘋果股價以利空出盡來反映，而下半年即將全新大改款的5G旗艦機，則對蘋果和蘋果供應鏈營收，帶來更大成長動能。

iPhone 蘋果供應鏈 iPhone SE

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