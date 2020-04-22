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「1元的股票5元買」 元大原油正2溢價衝400%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P原油正2溢價持續擴大，早盤衝破400%。圖／取自元大投信官網
元大S&P原油正2溢價持續擴大，早盤衝破400%。圖／取自元大投信官網

國際油價再跌，元大S&P原油正2（00672L）、街口布蘭特油正2今（22）日開盤雙雙暴跌20%，但買盤強度仍推升股價跌幅小於淨值該有跌幅，其中，人氣最高的元大S&P原油正2繼21日溢價逼近300%，最新再衝破400%，等於投資人以多四倍的價格買入ETF！

受到油價暴跌，元大S&P原油正2開盤暴跌近30%，街口布蘭特油正2也跌逾兩成，驚人跌幅催出強大交易熱度，到10點20分左右，元大S&P原油正2已成交17多萬張，街口布蘭特油正2達到8.4萬張，雙雙超越前一日量能。

不過從淨值看，元大S&P原油正2溢價不減反增，代表搶進買盤仍不少，早盤溢價最高飆上400~405%，意味價值1元的產品，投資人競相以5元的價格買進。

街口布蘭特油正2溢價則微幅放大，約200~240%。

元大 原油價格

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