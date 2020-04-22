郭明錤:iPhoneSE首周末預購優預期 和碩、鴻海組裝出貨

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，蘋果iPhone SE首周末預購優於預期，但受到消費降級風險影響，產業鏈不一定能受益，預估第2季SE出貨量約1,200~1,400萬支，分別由和碩（4938）、鴻海組裝並出貨；郭明錤認為，第3季及之後的需求還需要觀察。

郭明錤指出，SE首周末預購優於市場預期，大多數市場出貨時間需5~10天或以上，SE將是第2季iPhone出貨的重要動能，展望第3季，雖然目前SE供應鏈出貨預估約1,000萬支，但因目前需求仍不明朗，預期可能要到5月中旬或之後才有較好的能見度，主要關鍵仍是新冠肺炎疫情的改善情況。

郭明錤表示，SE預購優於預期，具有3個重要意義，疫情爆發影響所有智慧手機品牌，在消費信心或購買力受到負面影響下，會讓消費者傾向購買價格與規格較低的同類產品或停止購買；SE是 iPhone 6與6s系列使用者最佳換機選擇；SE的策略可以讓蘋果服務與內容事業繼續成長，但消費降級風險下，產業鏈不一定能受益。

受疫情負面影響，郭明錤下修iPhone第2季出貨預估約30%，預估出貨約3,500~3,700萬支，但可能還有下修風險。

考慮疫情及消費降級，對iPhone第2季出貨量最悲觀預估則是2,900~3,200萬支，季減約25~30%，年減20~25%，受消費降級的影響，原本需求最強勁的iPhone 11出貨量也下修。