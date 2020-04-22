原油期貨跌跌不休帶衰美股 台股開低走低失守10,200點

原油期貨跌跌不休，美股全線重挫，道瓊指數昨日下跌631點，影響台股今（22）日以10,256.11點下跌32.31點開出，空方賣壓隨即湧出，權值股持續疲弱下，指數跌幅迅速擴大逾百點，並失守10,200點整數關卡。

美股開低走低，四大指數收盤全數下跌。雖然美國參議院通過新一輪4,800億美元企業紓困計畫，不過原油連兩日重挫，造成全球最大原油期貨ETF USO一度暫停交易，進一步加劇市場恐慌情緒升溫，壓抑四大指數全面走低。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌631.5點，或2.67%，收在23,018點；標普500指數下跌 86.5點，或3.06%，收在2,736.56點；那斯達克指數下跌297.5點，或3.47%，收在8,263.22點；費半指數下跌78.8點，或4.73%，收在1,588.69點。

從昨日籌碼面來看，三大法人合計賣超台股292.07億元。其中外資賣超242.46億元，投信賣超8.97億元，自營商賣超40.64億元。

資券變化方面，融資增5.43億元，融資餘額為1,003.56億元，融劵增2.76萬張，融券餘額為74.6萬張。外資台指期部位，多單加碼8,637口，淨多單部位38,790口。

投顧法人指出，油價擾亂金融市場，但終歸仍為受到疫情的連帶負面影響，若美國疫情逐漸趨緩，經濟活動逐漸重啟，油價僅為短期問題。

以台股來看，由於台積電（2330）法說正向，且全球資金充沛，加上目前台股月線以及 5 日、10 日短期均線走揚，呈多頭排列；不過昨日跳空長黑下挫，且上檔有季線壓力，短期震盪難免，維持逢低佈局，不追高的建議。