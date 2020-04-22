油價崩跌、美股重挫 台股早盤跌逾百點

原油期貨價格於破天荒呈現負數，美國四大主要指數隨之遭到重挫，台股受到拖累，台股今（22）日開盤10,256.11點，下跌32.31點，隨後跌幅擴大逾百點。

美股開低走低，新冠肺炎導致原油需求降低，原油期貨價格出現負值，雖然美國確診增速持續減緩，加上美國總統川普喊話、振興及降息計劃逐漸奏效，但原油問題仍對金融市場帶來震盪，本周美國進入財報季第二周，陸續將有更多數據公布。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌631.56點，或2.38%，收在23,018點；標普500指數下跌86.6點或3.07％，收在2,736.56點；那斯達克指數下跌297.5點或3.48％，收在8,263.23點；費半指數下跌78.88點，或4.73％，收在1,588.70點。

台股籌碼面部分，三大法人合計賣超292.07億元。其中外資賣超242.46億元，投信賣超8.97億元，自營商賣超40.64億元。

資券變化方面，融資增5.43億元，融資餘額為1,003.56億元，融券增2.76萬張，融券餘額為74.6萬張；外資台指期部位，多單加碼8,637口，淨多單部位38,790口。

法人指出，油價擾亂金融市場，但終歸仍為受到疫情的連帶負面影響，若美國疫情逐漸趨緩，經濟活動逐漸重啟，油價僅為短期問題。

以台股來看，由於台積電（2330）法說正向，且全球資金充沛，加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚，呈多頭排列；不過，昨日跳空長黑下挫，且上檔有季線壓力，短期震盪難免，維持逢低布局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。