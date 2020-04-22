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油價崩跌、美股重挫 台股早盤跌逾百點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
油價暴跌、美股重挫，台股受到拖累，22日開盤10,256.11點，下跌32.31點，隨後跌幅擴大逾百點。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
油價暴跌、美股重挫，台股受到拖累，22日開盤10,256.11點，下跌32.31點，隨後跌幅擴大逾百點。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

原油期貨價格於破天荒呈現負數，美國四大主要指數隨之遭到重挫，台股受到拖累，台股今（22）日開盤10,256.11點，下跌32.31點，隨後跌幅擴大逾百點。

美股開低走低，新冠肺炎導致原油需求降低，原油期貨價格出現負值，雖然美國確診增速持續減緩，加上美國總統川普喊話、振興及降息計劃逐漸奏效，但原油問題仍對金融市場帶來震盪，本周美國進入財報季第二周，陸續將有更多數據公布。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌631.56點，或2.38%，收在23,018點；標普500指數下跌86.6點或3.07％，收在2,736.56點；那斯達克指數下跌297.5點或3.48％，收在8,263.23點；費半指數下跌78.88點，或4.73％，收在1,588.70點。

台股籌碼面部分，三大法人合計賣超292.07億元。其中外資賣超242.46億元，投信賣超8.97億元，自營商賣超40.64億元。

資券變化方面，融資增5.43億元，融資餘額為1,003.56億元，融券增2.76萬張，融券餘額為74.6萬張；外資台指期部位，多單加碼8,637口，淨多單部位38,790口。

法人指出，油價擾亂金融市場，但終歸仍為受到疫情的連帶負面影響，若美國疫情逐漸趨緩，經濟活動逐漸重啟，油價僅為短期問題。

以台股來看，由於台積電（2330）法說正向，且全球資金充沛，加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚，呈多頭排列；不過，昨日跳空長黑下挫，且上檔有季線壓力，短期震盪難免，維持逢低布局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

台股 疫情

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若封城 金管會：股市以不中斷為目標

疫情若擴散要封城，市場關注股市是否休市，金管會昨表示，證交所均有備援機制，大陸疫情嚴重封城時，股市也沒休市，國內股市目前仍以經營不中斷為主要目標，除非疫情指揮中心基於國家整體政策考量，屆時有需要時再作評估。

三隻黑天鵝襲擊 台股恐陷完美風暴

紐約原油期貨重挫到負值、外資大賣、傳聞北韓領導人金正恩病危等三大黑天鵝形塑出完美風暴，重擊台股昨（21）日開低收低，大跌近300點，跌幅高於亞股，敲響萬點保衛戰警鐘。

油價不止跌 台股恐再修正

國際油價暴跌及季線年線死亡交叉等利空襲擾，衝擊昨（21）日台股大跌，外資也轉賣台股242億元，頗令市場意外。美系外資分析師表示，國際熱錢動向可能是石油相關基金調節、及擔心油價風暴衝擊新興市場的買盤先撤出，若油價不止跌，台股恐怕還有另一波修正。

Mini LED夯 供應鏈沾光

油價重挫，台股昨（21）日暴跌近300點，不過LED族群挾低基期、夯題材，晶電（2448）、隆達等指標股抗跌。法人認為，Mini LED打入NB市場，將啟動快速滲透，相關供應鏈挑戰轉盈，可拉長布局。

銀彈充足概念股 強勢

全球資本市場動盪，台股昨（21）日重挫近300點、失守10,300點關卡。法人表示，台積電（2330）、台泥、中華電等「現金為王」強勢股，今年業績佳、成長動能強，加上高現金部位足以應付景氣考驗，並可伺機併購，將躍居盤面多頭捍衛軍。

利基型中小電子 法人挺

台股昨（21）日受制於油價大跌，以及北韓領導人金正恩驚傳手術病危等利空，回測10日線，但具業績題材，且法人加持的全台（3038）、世芯-KY等多檔中小型利基電子股仍逆勢收紅，扛多頭大旗。

申請高股息指數 國泰投信獲認可

證交所昨（21）日受理國泰投信申請「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可，是投信公司今年第六件ETF標的指數認可申請案。

就市論勢／低基期蘋概 可留意

新冠肺炎疫情在歐美仍未減緩，加上西德州原油因為轉倉的關係，跌到負值，流動性風險擔憂再起，美股漲多回檔，拖累台股4月21日走勢，大盤終場下跌298點，收在10,288點，價跌量增，跌破4月17日多方缺口，也跌破10日均線，日KD指標也在高檔死亡交叉向下，短線持續回檔機率高，近期操作宜保守。

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