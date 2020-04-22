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溢價270% …元大原油正二ETF 金管會示警

聯合報 / 記者戴瑞瑤邱金蘭／台北報導
原油崩跌，國內已有三檔原油指數型基金被列入處置有價證券。（路透）
原油崩跌，國內已有三檔原油指數型基金被列入處置有價證券。（路透）

原油崩跌，國內已有三檔原油ＥＴＦ（指數型基金）被列入處置有價證券，須採人工撮合及預收款券交割，對於「元大Ｓ&Ｐ原油正二」ＥＴＦ愈跌投資人愈買，金管會昨首度示警，強調這已是不合理狀況，提醒投資人注意溢價風險。

原油市場近期波動劇，「元大Ｓ&Ｐ原油正二」ＥＴＦ兩度逃過清算危機，投資人看準申請豁免機制核准到九月三十日，因此愈跌愈買，昨溢價已超過百分之二七○。金管會證期局昨指出此檔ＥＴＦ已列為處置有價證券，應密切留意溢價風險，且該ＥＴＦ若出現「超額損失」，導致投信無法經營，恐還會有下市風險。

「元大Ｓ&Ｐ原油正二」ＥＴＦ近期因原油價格波動，原本三月十九日公告，將向金管會申請清算下市，但金管會同日發布函令，放寬下市門檻為近三十個營業日淨值低於兩元，但該檔ＥＴＦ又將觸及已放寬的下市機制，因此金管會火速再公告豁免機制，元大投信申請後獲核准，九月三十日前適用豁免機制。

證期局提醒投資人，雖然該檔ＥＴＦ有豁免到九月三十日，「但不代表一定不會下市」，ＥＴＦ從事期貨交易會有超額損失風險，若賠到超過本金要由投信承擔，期貨信託契約有終止條款，例如投信無法經營，可由投信業者自己審酌，還是有下市風險。

據證期局統計，目前已列為處置有價證券的ＥＴＦ，除「元大Ｓ&Ｐ原油正二」外，還有「元大Ｓ&Ｐ原油ＥＴＦ」與「街口布蘭特原油正二」，但後面兩檔ＥＴＦ還未向金管會申請豁免。

油價 原油價格 期貨交易 金管會

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