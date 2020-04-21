櫃買市場投資人線上講座4月22日登場 講師陣容堅強

櫃買中心原訂於4月22日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦之「2020年度櫃買市場投資人講座」場次，改採網路轉播方式辦理，使櫃買市場投資人更充分了解國際市場變化趨勢，預先調整台股投資決策。

為了讓投資講座內容更豐富精彩，櫃買中心特別邀請知名的專業講師針對國際經濟情勢、台股市場投資趨勢及ETN、ETF等投資主題進行專題演講，講師陣容堅強，相信對投資大眾進行更多元的資產配置會有很大的助益。

有關本次櫃買市場投資人講座宣導影片，將於4月22日放置於該中心網站，歡迎投資人至櫃買中心網站之「櫃買影音專區」觀看（網址：http://www.tpex.org.tw；首頁／櫃買影音／投資人講座）。專題演講內容包括台股投資趨勢與ETN商品解析，和ETF投資與策略—櫃買ETF商品介紹及投資訣竅。